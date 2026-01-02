Αθλητικά

O Kύργιος με φανέλα Εθνικής Ελλάδας και Γιάννη Αντετοκούνμπο: Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά

“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” ήταν το μήνυμά του.
FILE PHOTO: Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 14, 2023 Australia's Nick Kyrgios during a practice session REUTERS/Sandra Sanders/File Photo

Ο Νικ Κύργιος προπονήθηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η νέα σεζόν στο τένις ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις στο United Cup, ενώ ακολουθεί το Australian Open. Ο Νικ Κύργιος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την προπόνησή του ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας φορούσε, μάλιστα, στην προπόνησητη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34, δηλαδή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” ήταν το μήνυμά του.

