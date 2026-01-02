O Kύργιος με φανέλα Εθνικής Ελλάδας και Γιάννη Αντετοκούνμπο: Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά

Ο Νικ Κύργιος προπονήθηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η νέα σεζόν στο τένις ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις στο United Cup, ενώ ακολουθεί το Australian Open. Ο Νικ Κύργιος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την προπόνησή του ενόψει της νέας χρονιάς.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας φορούσε, μάλιστα, στην προπόνησητη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34, δηλαδή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” ήταν το μήνυμά του.