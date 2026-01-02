O Kύργιος με φανέλα Εθνικής Ελλάδας και Γιάννη Αντετοκούνμπο: Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά

Ο Νικ Κύργιος προπονήθηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η νέα σεζόν στο τένις ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις στο United Cup, ενώ ακολουθεί το Australian Open. Ο Νικ Κύργιος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την προπόνησή του ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας φορούσε, μάλιστα, στην προπόνησητη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34, δηλαδή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” ήταν το μήνυμά του.