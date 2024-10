Ο Λαμίν Γιαμάλ κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής της χρονιάς

Ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε το βραβείο Kopa Thropy για τη σεζόν 2023/24 με τον Ισπανό επιθετικό της Μπαρτσελόνα να είναι με κάθε επισημότητα ο κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Δεν σταματάει να κατακτά βραβεία και τίτλους ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 17χρονος «μάγος» της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έλαμψε με την Εθνική Ισπανίας στο πρόσφατο Euro, με το οποίο οι «φούριας ρόχας» ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, παρέλαβε το βραβείο για τον καλύτερο νέο παίκτη του κόσμου.

Στην απονομή της χρυσής μπάλας που γίνεται στο Παρίσι, ο Γιαμάλ ο οποίος ήταν το μεγάλο φαβορί για τον συγκεκριμένο ατομικό τίτλο, είδε τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο να υποκλίνονται για χάρη του, με τον ίδιο μάλιστα να δείχνει αρκετά αγχωμένος και συγκινημένος.

«Το αφιερώνω στην οικογένειά μας, ευχαριστώ τον προπονητή μου, είμαι περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της εθνικής ομάδας και ζήτω η Μπαρτσελόνα» ανέφερε ο 17χρονος.

Ο Γιαμάλ ο οποίος έκανε τον κόσμο να παραμιλά με τα επιτεύγματα του την περασμένη σεζόν, αποτελώντας την ελπίδα για τους φίλους της Μπαρτσελόνα να εξελιχθεί σε νέο Μέσι, δείχνει πως δεν αποτελεί πυγολαμπίδα, αλλά ένα παίκτη που ήρθε για να μείνει και να γράψει τη δική του ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιαμάλ τερμάτισε στην πρώτη 10αδα των διεκδικητών της χρυσής μπάλας, με τον 17χρονο να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να την κατακτήσουν στο μέλλον.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can’t be stopped from @FCBarcelona! 🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ