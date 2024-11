Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα πήρε το Golden Boy 2024

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε Golen Boy για το 2024, με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα να παίρνει στα χέρια του άλλο ένα βραβείο για τη σεζόν που μας πέρασε.

Δεν σταματά να φτάνει κορυφές ο Λαμίν Γιαμάλ! Το παιδί φαινόμενο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει κάνει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά, κέρδισε το βραβείο Golden Boy για τη σεζόν 2023-24, το οποίο απονέμεται από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Ο νέος Μέσι όπως τον αποκαλούν στην Βαρκελώνη αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί που είχε.

| JUST IN: Lamine Yamal has won the Golden Boybr>

The official announcement is expected today.



[@sport] pic.twitter.com/Vo0rPARstr