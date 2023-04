Ο Λάουρι Μάρκανεν έχει επιστρέψει στη Φινλανδία, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο NBA, καθώς θα πρέπει να υπηρετήσει στο στρατό της χώρας του.

Ο 26χρονος Μάρκανεν προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο NBA, καθώς η “μετακόμισή” του στους Γιούτα Τζαζ του επέτρεψε να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο και πλέον είναι το φαβορί για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη του πρωταθλήματος.

Η σεζόν με τους Τζαζ ολοκληρώθηκε όμως και έτσι ο Φινλανδός φόργουορντ βρήκε την ευκαιρία να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο φινλανδικό στρατό. Ο ίδιος “μοιράστηκε” έτσι και μία φωτογραφία, όπου είναι ξυρισμένος γουλί και κουβαλάει τους στρατιωτικούς του σάκους.

