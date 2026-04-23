Ο Λεάο της Μίλαν αρνείται την εμπλοκή του στο «ροζ» σκάνδαλο της Serie A

Το σκάνδαλο στη Serie A έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον στην Ιταλία, καθώς έχουν εμπλακεί μεγάλα ονόματα κορυφαίων συλλόγων, με τον Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν να είναι ένας εξ αυτών, γι’ αυτό και έσπευσε να αρνηθεί κάθε σύνδεση με το περιστατικό.

Ο Λεάο προχώρησε σε ανάρτηση στα social media για να πάρει θέση σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για το «ροζ» σκάνδαλο της Serie A, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα συνοδών περίπου 70 παίκτες.

Ο Πορτογάλος έσπευσε να ανεβάσει τη δική του εκδοχή στο instagram για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τονίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα

Η ανάρτηση του Λεάο

«Aφότου το όνομά μου και αυτό άλλων παικτών εμφανίστηκε σε site, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, θέλω να διευκρινίσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω καθόλου τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα.

Ζητώ από όλους να αποφεύγουν να συνδέουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση αυθαίρετα ή επιφανειακά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Πριν γίνουμε παίκτες, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και φήμη. Ως εκ τούτου, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με προστατεύσει σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή επιβλαβείς ειδήσεις για τη φήμη μου»