Ο θάνατος της 16χρονης Μακία Μπράιαντ από πυροβολισμούς λευκού αστυνομικού, στο Οχάιο των ΗΠΑ, εξόργισε τον Λεμπρόν Τζέιμς. Το οργισμένο ποστάρισμα και η… διαγραφή του. «Κάποιοι το χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν περισσότερο μίσος» τόνισε ο «Βασιλιάς».

Η ιστορική ετυμηγορίας στις ΗΠΑ, στη δίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν (κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα) έφερε για πολύ λίγο την.. ηρεμία αφού πολύ γρήγορα είχαμε κι άλλους θανάτους Αφροαμερικανών από την αστυνομία..

Η Μακάια Μπράιαντ, 16 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες αστυνομικού στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι εναντίον άλλου προσώπου. Λίγες ώρες αργότερα, είχαμε το θάνατο του Άντριου Μπράουν τζούνιορ στην πόλη Ελίζαμπεθ στη Βόρεια Καρολίνα. Ο 40χρονος «τραυματίστηκε θανάσιμα» από τις σφαίρες αστυνομικού που εκτελούσε ένταλμα έρευνας.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έκρυψε ούτε αυτή τη φορά την οργή του στο άκουσμα της είδησης πως ένας ακόμη Αφροαμερικανός (με αναφορά στην Μακάια Μπράιαντ) βρήκε το θάνατο από λευκό αστυνομικό.

Ο ηγέτης των Λέικερς πόσταρε τη φωτογραφία του αστυνομικού, Νίκολας Ρίερντον, αναφέροντας «είσαι ο επόμενος # απόδοση ευθυνών» αφήνοντας να εννοηθεί πως θα είναι ο επόμενος που θα καταδικαστεί μετά τον αστυνομικό που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ.

Άμεσα, ο Λεμπρόν Τζέιμς κατέβασε το συγκεκριμένο tweet και ανασκεύασε. «Ο θυμός δεν κάνει σε κανέναν από μας καλό κι αυτό αφορά και εμένα. Η συγκέντρωση όλων των γεγονότων και η μόρφωση αρκεί. Η οργή μου παραμένει για ό,τι έγινε σε αυτό το μικρό κορίτσι. Τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια και η δικαιοσύνη θα κυριαρχήσει στο τέλος», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είμαι τόσο κουρασμένος, γαμώτο, να βλέπω μαύρους να σκοτώνονται από την αστυνομία. Κατέβασα το tweet μου γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν περισσότερο μίσος. Δεν έχει να κάνει με τον αστυνομικό, αλλά με ολόκληρο το σύστημα και πάντα εκμεταλλεύονται τα λόγια μας για να παράγουν περισσότερο ρατσισμό. Ζητώ απεγνωσμένα περισσότερη απόδοση ευθυνών».

ANGER does any of us any good and that includes myself! Gathering all the facts and educating does though! My anger still is here for what happened that lil girl. My sympathy for her family and may justice prevail! 🙏🏾✊🏾🤎👑

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY