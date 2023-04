O Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 135-133 επί των Γιούτα Τζαζ, κρίνοντας το ματς στην παράταση με δικό του νικητήριο καλάθι.

Πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Λεμπρόν Τζέιμς κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο σερί των Λέικερς, που τους επιτρέπει να ελπίζουν για την 6η θέση στη Δύση και την απευθείας πρόκριση στα play off του NBA.

Ο “Βασιλιάς” αποθεώθηκε έτσι και από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, οι οποίοι έκαναν ήχους κατσίκας την ώρα των δηλώσεών του, για να υπογραμμίσουν ότι είναι ο GOAT (που σημαίνει κατσίκα στα αγγλικά, αλλά είναι και τα αρχικά για τον καλύτερο όλων των εποχών).

LeBron wins it for the Lakers in overtimehttps://t.co/X3TKJOpH7L pic.twitter.com/OAEmGUPyOJ