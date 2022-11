Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν στο NBA, με εννιά ήττες στα πρώτα έντεκα παιχνίδια και πλέον δεν υπολογίζουν τον Λεμπρόν Τζέιμς και για τα δύο επόμενα.

Ο Τζέιμς έχασε το τελευταίο ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και δεν θα αγωνιστεί πιθανότατα ούτε κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς και τους Μπρούκλιν Νετς.

Ο “Βασιλιάς” του NBA θα προσπαθήσει να ξεκουραστεί για ένα 8ήμερο, ώστε να επιστρέψει σε καλύτερη κατάσταση στις 18 Νοεμβρίου και το παιχνίδι με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

