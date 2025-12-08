Ο Λεβαδειακός έγραψε ιστορία: Πρώτη ομάδα της περιφέρειας με κορυφαία επίθεση στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος

Ο Λεβαδειακός έφυγε με το βαθμό από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης (1-1). Στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Super League σημείωσε το 31ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα κι έτσι κατάφερε να κλείσει το πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας με την καλύτερη επίθεση!.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που ομάδα από την Περιφέρεια καταφέρνει να είναι η πιο παραγωγική του πρωταθλήματος με το τέλος του πρώτου γύρου. Με 31 γκολ, ο Λεβαδειακός έχει σημειώσει ένα παραπάνω από τον Ολυμπιακό (30), δύο από τον ΠΑΟΚ (29), δέκα από την Κηφισιά (21) και δώδεκα από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (19).

Με 31 τέρματα είχε κλείσει το πρώτο μισό του πρωταθλήματος ο ΟΦΗ το 1999-00, αλλά σε 17 αναμετρήσεις, και ήταν δεύτερος πίσω από τον Ολυμπιακό, που είχε σκοράρει 48 φορές.

Στην πρόσφατη ιστορία της Super League, καμία ομάδα από την Περιφέρεια δεν έχει σκοράρει τόσα γκολ στο πρώτο μισό, ακόμη και σε πρωτάθλημα με 18 ομάδες. Η καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας είναι αυτή του Αστέρα Τρίπολης το 2014-15, ο οποίος είχε 28 τέρματα σε 17 αναμετρήσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει 31 σε 13 αγώνες.

Για την ιστορία, τα 31 γκολ του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα τα έχουν σημειώσει 11 διαφορετικοί παίκτες. Επτά έχει πετύχει ο Όζμπολτ, έξι ο Πεντρόσο, τέσσερα ο Παλάσιος, από τρία οι Λαγιούς, Συμελίδης και Βέρμπιτς και από ένα οι Μπάλτσι, Μανθάτης, Κωστή, Γιούριτς και Γκούμας.