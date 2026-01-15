Ο Λεβαδειακός ενισχύει την αμυντική του γραμμή με τον Γιώργο Κορνέζο

Ο Λεβαδειακός στην προσπάθεια να καλύψει το κενό του Γιώργου Κάτρη, που επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Κορνέζου.

Ο Κορνέζος έχει σημαντική εμπειρία από τη Super League, μιας και έχει αγωνιστεί για 2,5 χρόνια στη Λαμία έχοντας καταγράψει 59 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα καλείται να αντικαταστήσει τον Κάτρη στην ομάδα του Λεβαδεικού.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Μπάνικ Οστράβα με την οποία φέτος έπαιξε σε έξι παιχνίδια.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κορνέζου. Ο 27χρονος στόπερ αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας με την Μπάνικ Οστράβα. Ο υψηλόσωμος αμυντικός (ύψους 1,91 μ.) διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, μετρώντας 59 συμμετοχές σε επίπεδο Super League.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ακολούθησαν ο Αστέρας Βλαχιώτη, η Σπάρτη, ο Ιωνικός και ο Εθνικός, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί του ο Βόλος, ξανά ο Ιωνικός κι έπειτα ο Αστέρας Βλαχιώτη, και η ΑΕΚ Β, στη συνέχεια φόρεσε για 2,5 χρόνια τη φανέλας της Λαμίας, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».