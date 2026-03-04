Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει στη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης στο Μπακού

Στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής για τη συμμετοχή της στο Baku World Cup. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη σειρά αγώνων της Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, καθώς η συμμετοχή και οι επιδόσεις των αθλητών συνδέονται με τη διαδικασία πρόκρισης και τη βαθμολογική τους ενίσχυση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει στη δράση και θέλει να κάνει μία καλή εμφάνιση στο Μπακού.

Την ελληνική αποστολή στελεχώνουν οι ακόλουθοι αθλητές:

Λευτέρης Πετρούνιας

Νίκος Ηλιόπουλος

Αλκίνοος Γραικός

Αντώνης Τανταλίδης

Η συμμετοχή στο Baku World Cup αποτελεί σημαντική αγωνιστική δοκιμασία και ευκαιρία για τη διεκδίκηση διακρίσεων, αλλά και για την περαιτέρω αγωνιστική εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών σε διεθνές επίπεδο.

Και οι αθλήτριες:

Μιχαέλα Σουλελέ

Ελβίρα Κατσαλή

Μαγδαληνή Τσιώρη

Την ομάδα συνοδεύουν οι προπονητές Δημήτριος Ράφτης, ο Θεόφιλος Λαλεχός και ο Κώστας Χατζηζήσης, η φυσικοθεραπεύτρια Σολογκόρ Ηρίνα καθώς και οι κριτές Στεφανίδου Ελπίδα και Ελευθέριος Μπουτάκης.