Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ραντεβού με την ιστορία: Η ώρα της μεγάλης μάχης για το 9ο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Έλληνας θρύλος της ενόργανης γυμναστικής θέλει να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, κατακτώντας το 9ο χρυσό μετάλλιο του.

Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε τον προκριματικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας τη 2η υψηλότερη βαθμολογία.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

Η επίδοσή του τον έφερε στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη ευρωπαϊκή κορυφή. Με δεδομένο ότι στον τελικό αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμά του με βαθμό δυσκολίας 5,700, ο Πετρούνιας θα βρεθεί ξανά μεταξύ των μεγάλων φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο τελικός θα γίνει για το απόγευμα της Παρασκευής (21/08, 19:00) και η προσπάθεια του Πετρούνια θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.