Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ραντεβού με την ιστορία: Η ώρα της μεγάλης μάχης για το 9ο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο

Ο "Αρχοντας τον κρίκων" θα αγωνιστεί το απόγευμα στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας
REUTERS / Hannah Mckay
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Έλληνας θρύλος της ενόργανης γυμναστικής θέλει να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, κατακτώντας το 9ο χρυσό μετάλλιο του.

Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε τον προκριματικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας τη 2η υψηλότερη βαθμολογία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

Η επίδοσή του τον έφερε στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη ευρωπαϊκή κορυφή. Με δεδομένο ότι στον τελικό αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμά του με βαθμό δυσκολίας 5,700, ο Πετρούνιας θα βρεθεί ξανά μεταξύ των μεγάλων φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο τελικός θα γίνει για το απόγευμα της Παρασκευής (21/08, 19:00) και η προσπάθεια του Πετρούνια θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
273
130
126
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΠΑΟΚ αντιμέτωπος με τον κακό του εαυτό: Κακή ψυχολογία μετά την Μπραν, εσωστρέφεια, αγωνιστικά κενά και ο Σαββίδης με την πλάτη στον τοίχο
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει τη φετινή ευρωπαϊκή παρουσία του στη ρεβάνς με την Μπραν στη Νορβηγία, την ώρα που καλείται να βρει λύσεις σε πολλά αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θέματα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Newsit logo
Newsit logo