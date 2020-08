Οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς γνώρισαν “βαριά” ήττα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play off του NBA, από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο τραυματισμός του σούπερ σταρ της ομάδας, Ντέμιεν Λίλαρντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη εξάρθρωση δακτύλου στο τέλος της τρίτης περιόδου και προκάλεσε ανησυχία στην ομάδα του ενόψει του τρίτου αγώνα, αλλά ο ίδιος ήταν καθησυχαστικός μετά το τέλος του ματς.

“Θα παίξω σίγουρα” έλεγε ο Λίλαρντ, ο οποίος αναγκάστηκε πάντως να μείνει στα αποδυτήρια στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους Μπλέιζερς να έχουν άλλωστε μείνει ήδη πολύ πίσω στο σκορ.

