Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα με 1-0 από τη Σινσινάτι, η οποία και σήμανε τον αποκλεισμό της ομάδας από τα play off της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο τραυματισμός του Μέσι “πλήγωσε” την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς είχε μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα εν τη απουσία του, χάνοντας το “τρένο” για την επόμενη φάση του MLS.

Η σεζόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε έτσι και για τον ίδιο τον Αργεντινό σούπερ σταρ, αφού δύσκολα θα αγωνιστεί σε παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αν και τα σενάρια τον θέλουν να δίνεται δανεικός στην Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Lionel Messi is back on the pitch for Inter Miami after missing the last four matches.



🎥 @MLS pic.twitter.com/ZChLBtvSjU