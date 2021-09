Η “περιπέτεια” του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν έχει αρχίσει να “στραβώνει” από πολύ νωρίς, καθώς μετά τον εκνευρισμό του με τον προπονητή, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δημιούργησε νέο σάλο στη σημερινή (20/09) προπόνηση.

Λίγες μόνο ώρες μετά την αντίδρασή του, όταν έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τη Λιόν, η οποία και έγινε viral σε όλο τον κόσμο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ προκάλεσε νέο σάλο στα social media.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την έγκυρη “L’Equipe”, ο Μέσι δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, κάνοντας λόγο για ενοχλήσεις στο πόδι. Το γεγονός δημιούργησε αμέσως σενάρια για συνέχεια του… επεισοδίου με τον Ποτσετίνο και δυσαρέσκεια του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.

Messi was spotted limping this Monday morning session and spent the session in treatment.



[L’equipe] pic.twitter.com/KVfRdBZ0LT