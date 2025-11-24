Ο Λιονέλ Μέσι έκανε «πάρτι» με γκολ και 3 ασίστ στην πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι στο MLS

Σε τρομερή κατάσταση ο 37χρονος Λιονέλ Μέσι, έδωσε μία ακόμη παράσταση στο MLS και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε μία επιβλητική νίκη και πρόκριση με 4-0 επί του Σινσινάτι.

Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με φοβερή κεφαλιά στο 19ο λεπτό του αγώνα, για να προσφέρει στη συνέχεια τρία γκολ στους συμπαίκτες του με ισάριθμες ασίστ και να “υπογράψει” την πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό της Ανατολής στο MLS.

Ο Ματέο Σιλβέτι στο 57′ και ο Ταντέο Αλιέντε με δύο γκολ στο 62′ και το 74′, ολοκλήρωσαν το θρίαμβο της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ στις ΗΠΑ.

Βασικός σε θέση τρίτου στόπερ ήταν για μία ακόμη φορά και ο Έλληνας διεθνής της Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν.