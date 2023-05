Έβαλε… dead line στην Μπαρτσελόνα ο Λιονέλ Μέσι, προκειμένου να φτάσει στα χέρια του η πρόταση των Καταλανών.

Το ποδοσφαιρικό μέλλον του Λιονέλ Μέσι είναι το θέμα που απασχολεί τα διεθνή Μέσα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, ο Αργεντινός ενημέρωσε τους «μπλαουγκράνα», πως έχουν δέκα ημέρες διορία για να του καταθέσουν την επίσημη πρότασή τους.

Σε περίπτωση που ο Λιονέλ Μέσι δεν δει με επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, τότε θα εξετάσει τις προτάσεις που έχει ήδη στα χέρια του. Όπως το 1,2 δισ. ευρώ για μια διετία από την Αλ Χιλάλ.

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με την La Liga, προκειμένου να εγκριθεί το πλάνο βιωσιμότητας του συλλόγου και να πάρει το οριστικό «ΟΚ» για την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι.

📰 Lionel Messi has given FC Barcelona ten days to confirm if his return is possible. Returning to Barça is his priority and great wish, but he wants to decide his future as soon as possible.



@MatteMoretto pic.twitter.com/DQ2H223Ngx