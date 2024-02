Ο Λιονέλ Μέσι καμάρωσε τον 12χρονο γιο του, Τιάγκο, να πανηγυρίζει τον πρώτο τίτλο του στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Τιάγκο Μέσι σήκωσε τον πρώτο του τίτλο με την Ίντερ Μαϊάμι -αλλά και της καριέράς του- και ο πατέρας του, Λιονέλ Μέσι, παρακολούθησε από κοντά την επιτυχία του 12χρονου.

Ο 12χρονος Τιάγκο Μέσι, μεγαλύτερος γιος του σούπερ σταρ της Αργεντινής και παγκόσμιου πρωταθλητή, Λιονέλ Μέσι, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, καθώς πανηγύρισε με την Ιντερ Μαϊάμι το πρωτάθλημα για παίκτες κάτω των 12 ετών στις ΗΠΑ.

Το παιχνίδι παρακολούθησε φυσικά ο πατέρας του και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο του γιου του. Ο Τιάγκο Μέσι ξεχώρησε στον τελικό, πετυχαίνοντας γκολ και δίνοντας και μια ασίστ.

