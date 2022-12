Πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την Αργεντινή και δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει και στους πανηγυρισμούς. Ο πανευτυχής, Λιονέλ Μέσι, το… γιορτάζει στα αποδυτήρια μαζί με τους συμπαίκτες του στην πρωταθλήτρια κόσμου.

Πρωταθλητής κόσμου και MVP του Μουντιάλ 2022. Ο Λιονέλ Μέσι τα σήκωσε… όλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και το πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια του “Lusail Stadium”.

Τα video που έχουν κυκλοφορήσει από τα αποδυτήρια της “αλμπισελέστε” δείχνουν τον Λιονέλ Μέσι να ανεβαίνει στο κεντρικό τραπέζι, να χοροπηδάει και -έχοντας στα χέρια του το τρόπαιο του Μουντιάλ- να τραγουδάει συνθήματα, δίνοντας τον… τόνο στους πανηγυρισμούς!

