Ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται πια δεδομένο ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του, αλλά ο Αργεντινός έχει δεχθεί πρόταση “μαμούθ” και από την Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN μάλιστα, ο Μέσι σκέφτεται πλέον σοβαρά να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία και να βρεθεί ξανά απέναντι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πήρε φέτος μετεγγραφή στην Αλ Νασρ.

Η Αλ Χιλάλ του προσφέρει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο της τάξης των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, την ώρα που η αγαπημένη του Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δεν μπορεί να του εξασφαλίσει αποδοχές άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.

Lionel Messi is considering a move that would see him join Al-Hilal, the city rivals of Cristiano Ronaldo’s Al-Nassr FC, a source has told ESPN. pic.twitter.com/kKJGMjavHg