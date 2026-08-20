Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε τα ξημερώματα το πρώτο του γκολ, μετά τον θάνατο του πατέρα του, δίνοντας στην Ίντερ Μαϊάμι προσωρινό προβάδισμα, στην ισοπαλία 2-2 με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον στο Major League Soccer (MLS).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε στην ομάδα Μαϊάμι προβάδισμα με 2-1 στο 26ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ με το αριστερό, αφού απέφυγε τον αμυντικό Κάι Βάγκνερ με μια εντυπωσιακή προσποίηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έναν συγκρατημένο πανηγυρισμό, ο Λιονέλ Μέσι σήκωσε τα χέρια του προς στον ουρανό, αφιερώνοντας το γκολ στον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή.

Πλέον ο 39χρονος σούπερ σταρ ανέβηκε στην δεύτερη θέση του πίνακα σκόρερ του MLS με 13 γκολ, ένα πίσω από τον Κροάτη επιθετικό της FC Ντάλας, Πέταρ Μούσα.