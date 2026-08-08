Θρήνος για τον Λιονέλ Μέσι – Πέθανε ο πατέρας του, Χόρχε

Στο πένθος βυθίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (07.08.2026) ο Λιονέλ Μέσι και η οικογένειά του. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η “La Razon” ο πατέρας του μεγάλου αστέρα του ποδοσφαίρου “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Μια είδηση που αρχίζει και αναδημοσιεύεται από κορυφαία ΜΜΕ ανά τον κόσμο, με τους πάντες να περιμένουν την επίσημη θέση της πλευράς του “Pulga”.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο Μέσο, ο Χόρχε Μέσι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική στο Ροζάριο και το βράδυ της Παρασκευής -περίπου στις 22:00- άφησε την τελευταία του πνοή.

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Ο πατέρας του Αργεντινού σταρ είχε απασχολήσει ξανά τα Μέσα της χώρας τον περασμένο Ιούνιο, όταν δημοσιογράφος είχε μεταδώσει λανθασμένα την είδηση του θανάτου του, προκαλώντας αναστάτωση στην Αργεντινή, αναγκάζοντας τον “αστέρα” της Εθνικής Αργεντινής να πάρει θέση και να διαψεύσει, έχοντας όμως -πρώτα- συγκλονίσει με τα δάκρυά του.

Πιο συγκεκριμένα, δύο μήνες νωρίτερα, την ημέρα του ντεμπούτου της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2026, η “αλμπισελέστε” νίκησε με 3-0 την Αλγερία, με τρία γκολ του Λιονέλ Μέσι, με τον “Pulga” να ξεσπάει σε κλάματα.

Η σκηνή τράβηξε την προσοχή όλων. Ο Μέσι πανηγύρισε συγκινημένος, κάλυψε το πρόσωπό του με τη φανέλα και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μετά τον αγώνα, έδωσε μια σύντομη εξήγηση.

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“Πέρασα μερικές δύσκολες μέρες”, ανέφερε ο Μέσι, αναφερόμενος σε μια “προσωπική και οικογενειακή” κατάσταση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο για τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Όπως όμως αναφέρει δημοσίευμα του goal.com, που επικαλείται ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη που έδινε με καρκίνο στο πάγκρεας.

ÚLTIMA HORA | Muere el padre de Leo Messi a los 68 años tras una larga enfermedad.



👉El futbolista ya explicó durante el Mundial que estaba pasando días muy difíciles https://t.co/sYpvQeLu06 pic.twitter.com/wopRObAuMh — La Razón (@larazon_es) August 8, 2026

Ο Χόρχε Μέσι ήταν για χρόνια ήταν επίσης ο εκπρόσωπός του, το στήριγμά του και ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή σε κάθε σημαντικό βήμα της καριέρας του.

Μετακόμισαν μαζί στη Βαρκελώνη, όταν η καταλανική ομάδα αποφάσισε να επενδύσει σε εκείνο το παιδί από το Ροσάριο, που εντυπωσίαζε στις ακαδημίες της Νιούελς και χρειαζόταν ορμονική θεραπεία για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωματικά. Πατέρας και γιος έζησαν εκεί για αρκετό καιρό μακριά από την υπόλοιπη οικογένειά τους.

Από τότε, η παρουσία του συνδέθηκε με κάθε στάδιο της αθλητικής ζωής του Λέο: την Μπαρτσελόνα, την εθνική ομάδα της Αργεντινής, την Παρί Σεν Ζερμέν, την Ίντερ Μαϊάμι και κάθε σημαντική διαπραγμάτευση της καριέρας του.