Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις ΗΠΑ με τις εμφανίσεις και τα γκολ του, αλλά δείχνει να έχει βρει ξανά και το πάθος του, το οποίο τον οδήγησε σε ένταση με αντίπαλο.

Ο Αραούχο της Ορλάντο Σίτι ήταν αυτός που βρέθηκε στο “στόχαστρο” του Μέσι, καθώς μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα του Αργεντινού σούπερ σταρ, τον “κυνήγησε” και του έκανε καθυστερημένο τάκλιν στο χώρο του κέντρου.

Ο “Λέο” έγινε έξαλλος με τον αντίπαλό του και δεν το ξέχασε στο δρόμο προς τα αποδυτήρια, όπου και του τα “έχωσε” για τη φάση, όπως φαίνεται και σε σχετικό video.

Messi is absolutely locked in. This is insane pic.twitter.com/NTuzRmtdZ6