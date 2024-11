Ο Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί στους εορτασμούς της Μπαρτσελόνα για τα 125 χρόνια του συλλόγου

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας από τους ζωντανούς θρύλους της Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός δεν θα μπορούσε να λείψει από τη “μεγάλη” γιορτή που ετοιμάζουν οι Καταλανοί και αναμένεται να προκαλέσει “σεισμό” στις τάξεις των οπαδών των “μπλαουγκράνα”.

Ο Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί στη Βαρκελώνη στα τέλη Νοεμβρίου, για τον εορτασμό των 125 ετών από την ίδρυση της Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα μεταβεί στην καταλανική πρωτεύουσα, προκειμένου να παραβρεθεί στους εορτασμούς. Ο καταλανικός Τύπος αναφέρει πως πέρα από τον Λιονέλ Μέσι, στην εκδήλωση της 29ης Νοεμβρίου θα παραβρεθούν και άλλες παλιές δόξες της ομάδας, μετά από πρόσκληση της διοίκησης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Λισέου.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Μέσι θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, μετά το “αντίο” του, το καλοκαίρι του 2021. Η παρουσία του μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς των “μπλαουγκράνα” αναμλενεται να προκαλέσει “σεισμό” και έντονες συγκινήσεις.

BREAKING: Messi plans to attend the gala on November 29th to celebrate the 125th anniversary of FC Barcelona. @MigRico #FCBpic.twitter.com/4FUdZtgQNB