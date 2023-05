“Σάρκα και οστά” έχει πάρει το ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς επιβεβαιώνεται η πρόταση “μαμούθ” των 500 εκατομμυρίων δολαρίων για συμβόλαιο τουλάχιστον ενός έτους στον Αργεντινό.

Ρεπορτάζ από την πατρίδα του Μέσι αναφέρει μάλιστα ότι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν απέρριψε την πρόταση, αλλά αντίθετα ζήτησε διορία ενός μήνα για να απαντήσει στους Σαουδάραβες.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στο Παρίσι, αλλά περιμένει τις εξελίξεις στις επαφές του με την Μπαρτσελόνα, πριν αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έφθασε έτσι σε συμφωνία με την Αλ Χιλάλ ότι δεν βρει την πρόταση που θέλει στην Ευρώπη θα πάρει μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία.

