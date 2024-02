Η “βόμβα” στη Formula 1 ενεργοποιήθηκε με τη Mercedes να κάνει γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Λιούις Χάμιλτον και τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή να ανακοινώνεται αμέσως ως νέος οδηγός της Ferrari.

Μετά από 7 πρωταθλήματα με τη Mercedes, ο Λιούις Χάμιλτον θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος του 2024 και από το 2025 θα ενισχύσει την ομάδα της Ferrari στη Formula 1, σε μία προσπάθεια να την επαναφέρει στις επιτυχίες μετά από την εποχή του Φερνάντο Αλόνσο.

«Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο Λιούις ενεργοποίησε την οψιόν αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», ανέφερε σχετικά η Mercedes, επισημοποιώντας το “διαζύγιο” με τον Βρετανό οδηγό της F1.

