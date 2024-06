Ο Λιούις Χάμιλτον υπέφερε στην εκπομπή «Hot Ones» – «Πονάει όταν ανασαίνεις»

“Τα κατάφερα, επιβίωσα, το ευχαριστήθηκα” σχολίασε ο Λιούις Χάμιλτον στα social media, έχοντας δώσει μια… απαιτητική συνέντευξη στην ιντερνετική εκπομπή “Hot Ones” και έχοντας γευτεί τις “φτερούγες του θανάτου”.

Στην Formula 1 ο Λιούις Χάμιλτον έχει καταφέρει να γράψει.. ιστορία, με τις επτά κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Πώς τα πήγε όμως ο Βρετανός πιλότος κόντρα στις καυτερές φτερούγες της εκπομπής “Hot Ones”;

Σε κάθε της επεισόδιο, η συγκεκριμένη ιντερνετική εκπομπή γίνεται viral, αφού ο παρουσιαστής κάνει τις ερωτήσεις του σε διάσημους καλεσμένους, κερνώντας τους φτερούγες κοτόπουλο, που είναι βουτηγμένες σε καυτερές σάλτσες.

Συνολικά δέκα φτερούγες, με το επίπεδο “δυσκολίας” να ανεβαίνει και να φέρνει κάψιμο και δάκρυα στους celebrities που τις δοκιμάζουν, αλλά και στον ίδιο (τις τρώει και αυτός).

Finally made it, survived it, enjoyed it. Thanks for having me https://t.co/5pWuhJ4XPi