Ο λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης άλωσε με τη Μονακό το «Παλάου Μπλαουγκράνα», επικρατώντας άνετα της Μπαρτσελόνα με 90-74 για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου από Ισπανό δημοσιογράφο τον λόγο για τον οποίο ως παίκτης δεν επέλεξε να πάει στην Μπαρτσελόνα το 2015, παρότι είχε μία τρομερή πρόταση από τους Καταλανούς στα χέρια του.

Η απάντηση του «Kill Bill» για την επιλογή του, ήταν ξεκάθαρη.

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Σπανούλης, μπορεί το συμβόλαιό του να τελείωνε εκείνη την περίοδο, ωστόσο η καρδιά του βρισκόταν στον Ολυμπιακό και για αυτόν τον λόγο, προτίμησε να ανανεώσει με τους «ερυθρόλευκους»

«Τελείωνε το συμβόλαιό μου, υπήρχε ενδιαφέρον, όμως η καρδιά μου βρισκόταν στον Ολυμπιακό. Αγαπούσα την ομάδα και η καρδιά μου, στο τέλος της ημέρας, μου είπε να μείνω εκεί για το υπόλοιπο της καριέρας μου», τόνισε ο νυν προπονητής της Μονακό.