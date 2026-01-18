Αθλητικά

O Λορέν Μορόν αποχώρησε ενοχλημένος για τα αποδυτήρια μετά την αλλαγή του στο ΑΕΛ Novibet – Άρης

Το κλίμα στον Άρη δεν μοιάζει να είναι και το καλύτερο
Ο Λορέν Μορόν ήταν εμφανώς ενοχλημένος από τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός τον αντικατέστησε στο 67ο λεπτό του αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Νovibet.

Σε αγωνιστική κρίση φαίνεται ότι βρίσκεται ο Άρης, με τους Θεσσαλονικείς, μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, να γνωρίζουν την ήττα από την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα και να μένουν πολύ πίσω και στο πρωτάθλημα.

Στο 67ο λεπτό του αγώνα, μάλιστα, ο επιθετικός του Άρη, Λορέν Μορόν, αντικαταστάθηκε από τον Μανόλο Χιμένεθ με τον Ολιμπίου Μορουτσάν και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια του γηπέδου.

Ο Ισπανός φορ δεν κάθισε στον πάγκο με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, παίρνοντας το μπουφάν του και δείχνοντας την ενόχλησή του για την αλλαγή του.

