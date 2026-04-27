Ο Λούκα Μόντριτς θα κάνει χειρουργική επέμβαση αλλά θα προλάβει το Μουντιάλ του 2026

Ο Λούκα Μόντριτς τραυματίστηκε στο ισόπαλο (0-0) ματς της Μίλαν με τη Γιουβέντους στο “Σαν Σίρο”, το βράδυ της Κυριακής (26.04.2026) αλλά στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, ενόψει και του Μουντιάλ του 2026.

Ο Λούκα Μόντριτς χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Μανουέλ Λοκατέλι και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφού παραπονέθηκε για ζάλη, μόλις σηκώθηκε από το έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 40χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός έδειξαν κάταγμα στο αριστερό ζυγωματικό. Ο Μόντριτς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και πιθανότατα δεν θα προλάβει κάποιο άλλο ματς της Μίλαν για τη φετινή σεζόν.

Dünün izleri, yarının sesi…



Kenan Yıldız & Luka Modricpic.twitter.com/y1Ripf7p1z — TRT Spor (@trtspor) April 27, 2026

Ωστόσο, οι πληροφορίες που μεταφέρονται από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Λούκα Μόντριτς θα προλάβει να αγωνιστεί με την Κροατία στο Μουντιάλ του 2026, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.