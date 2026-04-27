Αθλητικά

Ο Λούκα Μόντριτς θα κάνει χειρουργική επέμβαση αλλά θα προλάβει το Μουντιάλ του 2026

Ο Κροάτης “αστέρας” της Μίλαν θα χειρουργηθεί στο αριστερό του ζυγωματικό
ΦΩΤΟ Spada
ΦΩΤΟ Spada/LaPresse via AP

Ο Λούκα Μόντριτς τραυματίστηκε στο ισόπαλο (0-0) ματς της Μίλαν με τη Γιουβέντους στο “Σαν Σίρο”, το βράδυ της Κυριακής (26.04.2026) αλλά στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, ενόψει και του Μουντιάλ του 2026.

Ο Λούκα Μόντριτς χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Μανουέλ Λοκατέλι και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφού παραπονέθηκε για ζάλη, μόλις σηκώθηκε από το έδαφος.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 40χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός έδειξαν κάταγμα στο αριστερό ζυγωματικό. Ο Μόντριτς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και πιθανότατα δεν θα προλάβει κάποιο άλλο ματς της Μίλαν για τη φετινή σεζόν.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που μεταφέρονται από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Λούκα Μόντριτς θα προλάβει να αγωνιστεί με την Κροατία στο Μουντιάλ του 2026, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
73
66
65
43
Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Ζαππείου: Άρχισαν τα έργα ανακατασκευής του, ιστορική ημέρα για ΕΟΕ και ελληνικό υγρό στίβο
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εγκατάσταση θα αποτελέσει βασικό προπονητικό και αγωνιστικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης και κολύμβησης
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Newsit logo
Newsit logo