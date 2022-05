Ο Λούκα Ντόντσιτς οδηγεί τους Ντάλας Μάβερικς στα play off του NBA, ισοφαρίζοντας τη σειρά με τους Φοίνιξ Σανς σε 2-2, παρότι ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έχει “τρελάνει” τους Αμερικανούς με τις εμφανίσεις του εντός του παρκέ, αλλά και εκτός αυτού, με τις ενδυματολογικές του προτιμήσεις.

Στη συνέντυεξη Τύπου μετά το Game 4 με τους Σανς μάλιστα, ο Ντόντσιτς φόρεσε ένα καλοκαιρινό πουκάμισο που έγινε viral στο twitter και έφερε το όνομα της Μυκόνου πάνω του. Πιο συγκεκριμένα ήταν αφιερωμένο στο Mykonos Muse, ένα βιβλίο που αναφέρεται στο νησί των Κυκλάδων.

Luka Doncic, fashion icon: “Summer is coming, so I’ve got to wear this.” pic.twitter.com/VhQ9OAWFCF