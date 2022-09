Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο Eurobasket 2022 με την Εθνική Σλοβενίας, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι έχει ανοίξει και μία νομική αντιδικία με τη μητέρα του, Μίριαμ Πότερμπιν.

Οι δυο τους ήταν αχώριστοι για πολλά χρόνια, αφού ζούσαν μαζί στη Μαδρίτη όσο ο Ντόντσιτς αγωνιζόταν στη Ρεάλ και πήγαν μαζί και στις ΗΠΑ, όταν επιλέχθηκε στο NBA από τους Ντάλας Μάβερικς.

Η σχέση τους είχε δει μάλιστα αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας για το πόσο κοντά είχε τη μητέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον όμως φαίνεται ότι οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί, με τον Ντόντσιτς να κινείται νομικά εναντίον της, για την εμπορική χρήση του ονόματός του. Ο Σλοβένος γκαρντ θέλει να χρησιμοποιεί ο ίδιος το “LUKA DONCIC”, κάτι που δεν μπορεί να κάνει, επειδή μία εταιρεία της μητέρας του έχει κατοχυρώσει το “LUKA DONCIC 7”.

Το γεγονός κλήθηκε μάλιστα να σχολιάσει η ίδια η μητέρα του Ντόντσιτς στο “MMC RTV” της πατρίδας της, με τις δηλώσεις της να επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την απόσταση ανάμεσά τους: “Όλα όσα έχουν γραφτεί ήρθαν από ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από τον Λούκα τα τελευταία δύο χρόνια και θέλουν να ελέγξουν την ζωή του και την καριέρα του. Δεν θέλω να βγάλω τα άπλυτά μας στην φόρα, ειδικά τώρα που ο Λούκα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος στην εθνική Σλοβενίας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

