Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε αδιανόητο καλάθι σε στοίχημα 100.000 δολαρίων με συμπαίκτη του

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει γίνει πολλές φορές viral για τα “τρελά” καλάθια του πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων του NBA, αλλά αυτή τη φορά πέτυχε και ένα με… χρήματα στο τραπέζι.

Στο ζέσταμα των Ντάλας Μάβερικς, ο συμπαίκτης του, Ντέρεκ Λάιβλι φαίνεται να τον προκάλεσε να σκοράρει από τη μία μπασκέτα στην άλλη, με στοίχημα 100.000 δολάρια και ο Λούκα Ντόντσιτς τον… τιμώρησε με ένα αδιανόητο καλάθι.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι και σκόραρε, προκαλώντας την απόγνωση του Λάιβλι, ο οποίος καλείται να του δώσει 100.000 δολάρια, όπως έγραψε και ο ίδιος ο Ντόντσιτς στο twitter.

Dereck Lively bet 100k that Luka Doncic couldn’t make a full court shot first try.



He drilled it.pic.twitter.com/FAvJsBlVXw