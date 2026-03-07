Ο Λούκα Ντόντσιτς χώρισε τη μητέρα των δύο παιδιών του, Άννα Μαρία Γκόλτες, για την σταρ του Χόλιγουντ, Μάντελιν Κλάιν

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, όπως αναφέρεται στα αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, έχει χωρίσει από την επί χρόνια σύντροφό του, Άννα Μαρία Γκόλτες. Οι δύο ήταν ζευγάρια από το 2016, ενώ έχουν και δύο παιδιά μαζί, όμως δεν παντρεύτηκαν ποτέ, παρότι είχαν αρραβωνιαστεί.

Οι φανς του ζευγαριού Ντόντσιτς – Γκόλτες δεν έχουν πάρει με τον καλύτερο τρόπο το χωρισμό των δύο, αφού ο Σλοβένος φαίνεται πως έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του με την 28χρονη ηθοποιό, Μάντελιν Κλάιν.

Η ηθοποιός έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή από τη σειρά «Outer Banks» που έχει πρωταγωνιστήσει, αλλά και από την ταινία «Glass Onion: Knives Out Mystery».

Ο Ντόντσιτς φέρεται πως χώρισε με την πρώην σύντροφό του, όσο αυτή ήταν έγκυος στην δεύτερη κόρη τους, που γεννήθηκε στα τέλη του 2025. Γνωρίστηκαν όταν ήταν μόλις 12 ετών και ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2016, όταν αυτός αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν μετακομίσει στο μαγικό κόσμο του NBA.

Το 2018 είχαν χωρίσει για λίγο καιρό, όταν ο Σλοβένος μετακόμισε στις ΗΠΑ, αλλά αποφάσισαν να ενώσουν ξανά τις ζωές τους και από τότε ζουν μαζί στην Αμερική. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023 και την ίδια χρονιά απέκτησαν ένα κοριτσάκι, την Γκαμπριέλα. Η δεύτερη κόρη τους, που είναι μόλις λίγων μηνών ονομάζεται Ολίβια.

Η Άννα-Μαρία Γκόλτες διέγραψε από τα social media όλες τις κοινές φωτογραφίες της με τον αθλητή των Λέικερς, ο οποίος φημολογείται να ήταν εκείνος που αποφάσισε να λήξει τη σχέση με τη μητέρα των παιδιών του.

Η φημολογία ότι ο Σλοβένος είναι σε σχέση με το διάσημο μοντέλο και ηθοποιό, Μάντελιν Κλάιν, επειδή έχουν κάνει follow ο ένας τον άλλον στα social media.