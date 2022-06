Ο Ρομέλου Λουκάκου έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μιλάνο και όλα είναι έτοιμα για να σφραγιστεί η δεύτερη θητεία του στην Ίντερ.

Κάτοικος Μιλάνου για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναμένεται να γίνει και επίσημα ο Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος επιθετικός αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Ίντερ.

Ο Λουκάκου κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο αρκέστηκε να δηλώσει ότι είναι χαρούμενος για την επιστροφή του στο Μιλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι το περσινό καλοκαίρι ο Βέλγος επιθετικός πουλήθηκε από την Ίντερ στη Τσέλσι με το αστρονομικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς όμως να αποδώσει τα αναμενόμενα με την ομάδα του Λονδίνου.

