Ο Μάικ Τζέιμς είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Μονακό, προκειμένου οι δυο πλευρές να λύσουν την συνεργασία τους και στη συνέχεια ο Αμερικανός γκαρντ να υπογράψει στον Ολυμπιακό ως ελεύθερος.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι, ο Τζέιμς πιέζει την Μονακό να τον αφήσει να φύγει από τον σύλλογο, κάτι που είναι αρκετά πιθανό να γίνει προσεχώς.

Κάπως έτσι ο Μάικ Τζέιμς δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, με αποτέλεσμα ο δρόμος για τον Ολυμπιακό να ανοίγει διάπλατα.

Και αυτό διότι από την στιγμή που ο Τζέιμς γίνει free agent, τότε θα είναι έτοιμος να υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» και να γίνει παίκτης του συλλόγου.

Μάλιστα σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ η Μονακό είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του, με τους Γάλλους να χάνουν έναν από τους κορυφαίους παίκτες τους.

BREAKING:

Mike James and AS Monaco are close to find an agreement for the end of the contract.



AS Monaco is already on the market for a replace of american point guard.#basketball #baloncesto #Transfers #EuroLeague #MikeJames