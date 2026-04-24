Ο Μάικ Τζέιμς επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

Την αποχώρησή του από την Μονακό στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, επιβεβαίωσε ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ παραχώρησε συνέντευξη στην Equipe, ανέφερε ότι θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι από τους Μονεγάσκους, ενώ τόνισε ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπογράψει σε καμία ομάδα.

Μάλιστα σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε ζητώντας του να σχολιάσει το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι το 2027, ο Μάικ Τζέιμς απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο: “Ναι, λέγεται επίσης ότι και ο Έλβις είναι ακόμη ζωντανός”.

Στη συνέχεια, όταν του έγινε ξεκάθαρα η ερώτηση εάν θα παραμείνει η απάντησή του ήταν ένα “όχι”. Ο Μάικ Τζέιμς επεσήμανε ότι το καλοκαίρι μένει ελεύθερος άσχετα με το τι λέγεται και γράφεται προσθέτοντας: “Δεν έχω υπογράψει πουθενά, ούτε έχω συζητήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο να ολοκληρώσω τη σεζόν”.