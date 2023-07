Συνάντηση “γιγάντων” στο Κάπρι της Ιταλίας, αφού δύο από τους κορυφαίος παίκτες στην ιστορία του NBA, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μάτζικ Τζόνσον βρέθηκαν στις διακοπές τους στην Ευρώπη, μαζί με τον διάσημο ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον και τον δικαστή Μάθις.

Τζόνσον και Τζάκσον επισκέφθηκαν πρόσφατα και τη Γαλλία, με τον Τζόρνταν να τους βρίσκει στο Κάπρι της Ιταλίας, όπου και δείπνησαν μαζί υπό τους ήχους γνωστών ιταλικών μελωδιών.

Ο Μάτζικ ανέβασε μάλιστα φωτογραφίες και videos από τη βραδιά, ενώ έγραψε στο twitter: “Απόψε απολαύσαμε ένα απίστευτο δείπνο στο παγκοσμίου φήμης εστιατόριο Da Paolino Ristorante στο Κάπρι της Ιταλίας! ΚΑΙ είχα την ευκαιρία να κάνω παρέα με τον σπουδαίο μου φίλο και τον καλύτερο μπασκετμπολίστα που έζησε ποτέ, τον Μάικλ Τζόρνταν, και τη σύζυγό του Υβέτ, τον Σαμ και τη ΛαΤάνια Τζάκσον, τον δικαστή Γκρεγκ και την Λίντα Μάθις, και τον Τζον και τη Βίκι Πάλμερ.”

Tonight we enjoyed an incredible dinner at the world-famous Da Paolino Ristorante aka the lemon tree restaurant in Capri, Italy! AND I got to hang out with my great friend and the greatest basketball player to ever live, Michael Jordan, and his wife Yvette, Sam and LaTanya… pic.twitter.com/IQe05NkutC