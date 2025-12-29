Ο Μαουρίτσιο Σάρι έκανε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Ο προπονητής της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι χρειάστηκε να κάνει μία χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, αλλά αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας του για τους αγώνες της Serie A.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη Λάτσιο, ο Μαουρίτσιο Σάρι έκανε μία προγραμματισμένη επέμβαση στην καρδιά και θα πάρει εξιτήριο σε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τη Νάπολι στις 4 Ιανουαρίου 2026.

Ο 66χρονος προπονητής φαίνεται ότι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική στη Ρώμη, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση με τεχνολογία PFA, μετά τη διάγνωση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής, μιας καλοήθους μορφής καρδιακής αρρυθμίας, σε καθιερωμένες εξετάσεις του.