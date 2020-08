Το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για το Europa League έστειλε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας, Πέδρο Μαρτίνς.

Η ατυχία χτύπησε… την πόρτα του Ολυμπιακού λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι με τη Γουλβς, μιας και ο Ζοσέ Σα τραυματίστηκε στην προπόνηση, ωστόσο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς δεν αποπροσανατολίζεται, όπως φάνηκε από την ανάρτηση του Πορτογάλου τεχνικού.

«Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μας μάχη, πλησιάζει το Europa League!», έγραψε ο Μαρτίνς, ποστάροντας φωτογραφία από τη σημερινή προπόνηση.

Η ανάρτηση του

Preparing for our next battle. Europa League here we come!

Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μας μάχη, πλησιάζει το Europa League!#olympiacos #wekeepondreaming #europaleague #backtobasics #trainingday pic.twitter.com/UL8TO8CTIG