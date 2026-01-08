Ο Ματίας Αλμέιδα έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης της Σεβίλλης

Η Σεβίλλη υπέστη βαριά ήττα με 3-0 από τη Λεβάντε στο πρώτο παιχνίδι του 2026 για τη La Liga και οι αντιδράσεις γύρω από το όνομα του Ματίας Αλμέιδα ήταν έντονες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «AS», η διοίκηση της Σεβίλλης στηρίζει απόλυτα τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς βλέπει σε αυτόν τον άνθρωπο που θα επαναφέρει την ομάδα στο σωστό δρόμο, στην επιστροφή δηλαδή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχει διαγράψει τρομερές πορείες στο παρελθόν.

Η Σεβίλλη, που είναι 4 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, δεν μπορεί να κάνει εγγράφες νέων παικτών το χειμώνα και θα πρέπει ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ να βρει λύσεις εκ των έσω για να ανακάμψει βαθμολογικά.