Ο Ματίας Λεσόρ προπονήθηκε με τον Φρανκ Ντιλικινά

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει να προπονείται “σκληρά” για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση με τον Παναθηναϊκό και στο πλευρό του βρέθηκε και ο Φρανκ Ντιλικινά.

Τόσο ο Ματίας Λεσόρ, όσο και ο Φρανκ Ντιλικινά δεν βρίσκονται φέτος στην εθνική Γαλλίας ενόψει του Eurobasket, αλλά αυτό δεν τους απέτρεψε από το να… στάξουν στο παρκέ, προπονούμενοι για τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε πέρυσι ένα σοβαρό τραυματισμό και θέλει να ξεκινήσει πιο δυνατός τη φετινή σεζόν, ενώ ο Γάλλος γκαρντ αποχώρησε από την Παρτιζάν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να εξετάζει την περίπτωσή του.

Το video από την προπόνηση ανέβασε στο instagram ο Λεσόρ.