Ο Ματίας Λεσόρ ήταν συγκλονιστικός στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και κέρδισε το βραβείο του MVP, για την 21η αγωνιστική στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Μονακό μέσα στο ΟΑΚΑ (88-63) με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει… όργια εντός παρκέ. Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να του δώσει το βραβείο του MVP στην αγωνιστική στη Euroleague.

Ο Γάλος σέντερ σημείωσε 23 πόντους -ισοφαρίζοντας το δικό του ρεκόρ καριέρας- με 9/10 δίποντα και 5/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ (ρεκόρ καριέρας), 3 κλεψίματα, 7 κερδισμένα φάουλ και μόλις 2 λάθη σε 31′ στο παρκέ.

Ο Λεσόρ μάζεψε 42 στο σύστημα αξιολόγησης, κάτι που κανένας άλλος παίκτης στη Euroleague δεν κατάφερε να… νικήσει, στα ματς της 21ης αγωνιστικής.

The MVP for Round 21 is @ThiasLsf after leading @paobcgr to an important victory this round



This is Lessort’s second-ever MVP of the Round honor – and both have come this season, having previously earned this accolade in Round 5



‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/bosY6xvQ8Y