Ο Λέο Μέσι κι άλλοι διάσημοι ποδοσφαιριστές φέρονται να έχουν αγοράσει στρώματα για τα κρεβάτια των σπιτιών τους, τα οποία και… υπόσχονται την προστασία από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για στρώματα της ισπανικής εταιρείας Tec Moon, η οποία και υποστηρίζει ότι μέσα σε 4 ώρες το κάθε στρώμα εξαφανίζει κάθε μικρόβιο κατά 99,84%, μέσα από μία ειδική τεχνολογία απολύμανσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό λοιπόν, ο Μέσι, αλλά και οι Σαούλ και Αγκουέρο πείστηκαν για τη συγκεκριμένη αγορά, κι έχουν ήδη αποκτήσει τα εν λόγω στρώματα για τα κρεβάτια τους.

[📰 @diarioas ]

✔️Saúl, Agüero and Messi, clients of the first free mattress of COVID-19



😳 The three footballers are clients of the Spanish company TEC MOON, which has developed a system called 'Viruclean', which neutralizes the coronavirus by 99.84%. 🦠 pic.twitter.com/Wb1TXqv1oI