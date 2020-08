Ο γιος του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εικονικές κερκίδες μαζί με την μητέρα του και οι αντιδράσεις του στις εύστοχες προσπάθειες του μπαμπά του είναι όλα τα… λεφτά.

Στις εικονικές κερκίδες του Ορλάντο βρίσκεται ο μικρός Λίαμ Αντετοκούνμπο, ο οποίος φορώντας μία φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν “συνελήφθη” από την κάμερα να πανηγυρίζει τα καλάθια του μπαμπά του κόντρα στους Νετς.

Liam, @Giannis_An34‘s son, was spotted in the stands as a virtual fan ❤️ pic.twitter.com/d2rcBVU2Iu