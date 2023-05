Ο Νίκολα Μίροτιτς πολύ δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Νίκολα Μίροτιτς είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν.

Όπως προσθέτει, μάλιστα, ρεπορτάζ του BasketNews, οι δύο πλευρές έχουν ήδη επαφές, προκειμένου να συμφωνήσουν στους όρους της αποχώρησης του Μαυροβούνιου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Μίροτιτς αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Euroleague, μιας και παίρνει στην Μπαρτσελόνα σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Την τελευταία σεζόν, ο Μαυροβούνιος φόργουορντ δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα, ενώ στο Final Four ήταν σκιά του εαυτού του, έχοντας μεγάλη ευθύνη για τη νέα αποτυχία της Μπαρτσελόνα.

