Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει υποστεί σοβαρή ζημιά σε εγκέφαλο και πνεύμονες

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου που από τα ξημερώματα της Κυριακής βρίσκεται σε τεχνητό κώμα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έγινε γνωστό ότι έχει σοβαρή ζημιά σε εγκέφαλο και πνεύμονες.

Τα νέα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς το ανακοινωθέν των γιατρών αναφέρει πολλαπλά ισχαιμικά επεισόδια και θρομβοεμβολή, που έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στους πνεύμονες του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται από την Κυριακή στο Βουκουρέστι.

Ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, σχολίασε χαρακτηριστικά πως: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δεν θα ήθελα να μπω σε διαδικασία σχολιασμού της εξέλιξης της κατάστασης της υγείας του».

Οι γιατροί του Ρουμάνου προπονητή έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς ο οργανισμός του είναι πλέον πολύ αδύναμος για να αντεπεξέλθει ένα χειρουργείο.