Στο Βουκουρέστι ο Λουτσέσκου για τον πατέρα του: «Είναι μία δύσκολη κατάσταση»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται ήδη στην Ρουμανία για να σταθεί στο πλάι του πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος βρίσκεται σε τεχνητό κώμα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος χωρίς σκορ με τον Παναθηναϊκό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφυγε «τρέχοντας» από την Τούμπα για να προλάβει να βρεθεί γρήγορα στο αεροδρόμιο και να πετάξει στο Βουκουρέστι.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά του, μετά την επιδείνωση της κατάστασή του, γι’ αυτό και ο προπονητής του «δικεφάλου» δεν έχασε λεπτό μετά τη λήξη της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

«Τι θα μπορούσα να πω; Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχω πολλά περισσότερα… Οι άνθρωποι στο νοσοκομείο θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω τώρα», είπε ο Λουτσέσκου στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου.

Από την πλευρά των ρουμανικών αρχών επιβεβαιώνεται πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.