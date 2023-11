Η Αίγυπτος πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 στην έδρα της Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά στο τέλος του αγώνα επικράτησε πανικός και ο Μο Σαλάχ αποχώρησε με σεκιούριτι από το γήπεδο.

Οπαδοί στη Σιέρα Λεόνε έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται ότι είχαν στο “στόχαστρό” τους τον ηγέτη της Αιγύπτου, με τον Σαλάχ να παρακολουθεί “παγωμένος” τα τεκταινόμενα.

Οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων όμως και οι άνθρωποι της ασφάλειας έσπευσαν να προστατεύσουν τον επιθετικό της Λίβερπουλ και αυτός πήγε τελικά χωρίς προβλήματα στα αποδυτήρια.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.



They seem to be going directly to try and attack him 😡😡😡pic.twitter.com/qqMrejPbwc