Ο Μουζακίτης σε «σενάριο» με τη Γιουβέντους: «Ο Κιελίνι διαπραγματεύεται για το ελληνικό διαμάντι του Ολυμπιακού»

Η “Tuttosport” κάνει λόγο για συνάντηση του Κιελίνι με τον ατζέντη του 18χρονου μέσου
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης το προσεχές καλοκαίρι, με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό να τον βάζουν πολλές φορές στο “στόχαστρο” κορυφαίων ομάδων. Η Γιουβέντους εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τον μέσο του Ολυμπιακού και φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει τη συγκεκριμένη υπόιθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “Tuttosport”, ο μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη, Βασίλης Ρόβας, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους στην Κοντινάσα και είχε συνάντηση με τον Τζόρτζιο Κιελίνι, που έχει πλέον πόστο στο κλαμπ.

«Ο Κιελίνι διαπραγματεύεται για το ελληνικό διαμάντι», αναφέρει χαρακτηριστικά το ιταλικό Μέσο, αναφερόμενο σε συζήτηση των δύο πλευρών για τον 18χρονο χαφ των Πειρσιωτών.

Ο Μουζακίτης μετράει 72 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ με τα ερυθρόλευκα την τελευταία διετία, με τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα αρκετών ενδιαφερόμενων.

